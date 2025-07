Geslaagd dressuurweekend bij de Woudruiters in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 29 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT BUIEN | VOLGENDE WEEK BETER

Ook vandaag is het een zogeheten “licht wisselvallige dag”, met een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen en soms een bui die passeert. Veel zijn dat er dan niet, maar het kan korte tijd wel even flink regenen. De maximumtemperatuur is ook maar matig want die is 21 graden. Gemiddeld wordt het in deze tijd van het jaar 23 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3.

Morgen is het niet veel anders maar de meeste plaatsen zijn dan droog en dan blijft het bij een enkele lokale bui. Maar donderdag wordt dat anders want een lagedrukgebied komt vanuit Denemarken wat dichterbij. Daardoor zijn er donderdag meer buien te verwachten. Er staat donderdag ook windkracht 4 tot 5 en de middagtemperatuur is dan maar 20 graden.

Vrijdag en zaterdag zijn wellicht een beetje herfstachtig te noemen want dan is het meestal bewolkt en nogal buiig, met elke dag kans op 5 tot 10 mm aan regen. Maximum die dagen rond 19 graden. Vanaf zondag lijkt het allemaal wat stabieler te worden en volgende week wordt het ook weer een paar graden warmer.