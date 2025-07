De Badde in Nieuwe Pekela wil moestuin inzetten voor buurtbewoners met kleine beurs

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 30 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ACTIEF LAGEDRUKGEBIED | BUIEN BLIJVEN

Een actief lagedrukgebied ligt boven Denemarken en de grote regenzones daarvan blijven ook boven Noord-Duitsland, maar het bezorgt ons een wisselvallige dag met af en een bui en veel wolkenvelden, maar ook een beetje zon. Maximumtemperatuur 21 graden en een matige wind uit west tot noordwest: windkracht 3 tot 4.

Morgen ligt die depressie in Denemarken er ook nog en daardoor is ook morgen voor ons een onbestendige dag, zonder dat het extreem regenachtig is. Maar het is opnieuw aan de koele kant want ook morgen wordt het maar 20 of 21 graden.

Vrijdag is het niet veel anders: ook dan is de lucht onstabiel en dat brengt dan regelmatig een paar buien. En er is vrijdag ook kans op een enkele onweersbui. In het weekend is de zaterdag meestal droog maar op zondag neemt de kans op een paar buien geleidelijk weer toe. Pas in de loop van de volgende week is een structurele verbetering mogelijk, maar dat is nog redelijk ver weg.