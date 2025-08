De maand van Anne Frank in kamp Westerbork

WESTERBORK – Deze maand is het 81 jaar geleden dat Anne Frank aankwam in kamp Westerbork. Om hier aandacht aan te besteden staat de maand augustus bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork in het teken van Anne Frank. Er worden speciale themarondleidingen ‘Anne en de Anderen’ georganiseerd en alle jonge bezoekers tot en met 15 jaar ontvangen een gratis exemplaar van Het Achterhuis.

Anne Frank in kamp Westerbork Kamp Westerbork is het verhaal van de moord op 102.000 keer één mens: een moeder, een vader, een opa, een grootmoeder, een oom, een tante, een broer, een zus, een vriendin, een klasgenootje. Anne Frank was één van hen. Ze werd vermoord omdat ze Joods was.



Op 4 augustus 1944 werden de bewoners van Het Achterhuisgearresteerd en van hun onderduikadres overgebracht naar de gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam. Daar volgde op 8 augustus 1944 het transport naar kamp Westerbork. Anne, haar ouders en haar zus Margot werden geplaatst in één van de strafbarakken, barak 67.



Anne Frank schreef in haar dagboek Het Achterhuis over kamp Westerbork. De informatie die ze via onderduikhelpster Miep Gies had gekregen was niet op alle punten juist, zoals over het voedsel en de afgeschoren haren, maar de essentie van het kamp was haar duidelijk. Ook over hetgeen na Westerbork gebeurde maakte Anne zich geen illusies, zoals blijkt uit haar dagboeknotitie van vrijdag 9 oktober 1942:

“Lieve Kitty,



Niets dan nare en neerdrukkende berichten heb ik vandaag te vertellen. Onze vele joodse kennissen worden bij groepjes opgepakt. De Gestapo gaat met deze mensen allerminst zachtzinnig om, ze worden gewoon in veewagens naar Westerbork, het grote jodenkamp in Drente, gebracht. Miep heeft over iemand verteld die uit Westerbork gevlucht is. Westerbork moet vreselijk zijn (…). Als ’t in Holland al zo erg is, hoe zullen ze dan in de verre en barbaarse streken leven waar ze heengezonden worden? Wij nemen aan dat de meesten vermoord worden. De Engelse radio spreekt van vergassing, misschien is dat wel de vlugste sterfmethode. Ik ben helemaal van streek.”



– Anne Frank, vrijdag 9 oktober 1942

De maand van Anne Frank

Om aandacht te besteden aan het verhaal van Anne Frank in kamp Westerbork, organiseert het Herinneringscentrum in augustus ‘De maand van Anne Frank’. Alle bezoekers tot en met 15 jaar oud ontvangen vanaf 1 augustus 2025 bij de receptie een gratis exemplaar van Het Achterhuis; het boek met de verzameling dagboekbrieven (1942-1944) van Anne Frank. Het Herinneringscentrum ontvangt deze boeken van Stichting Kinderzwerfboek. De actie geldt de gehele maand augustus, of zolang de voorraad strekt.

Themarondleidingen

Speciaal voor gezinnen worden deze zomervakantie een aantal themarondleidingen georganiseerd: Anne en anderen. Tijdens de rondleidingen over het voormalig kampterrein wordt extra aandacht besteed aan het verblijf van Anne Frank en haar familie in kamp Westerbork. De rondleidingen starten om 14.00 uur bij de slagboom van het kampterrein, op:



– Vrijdag 8 augustus (de dag van Anne Franks aankomst in kamp Westerbork)

– Maandag 11 augustus

– Donderdag 14 augustus

– Dinsdag 19 augustus

– Donderdag 21 augustus

Bron: Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Catharina Glazenburg