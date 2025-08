Gezellige Coopluydenmarkt in historisch Appingedam trekt veel publiek

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 1 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE DAG | OOK DIT WEEKEND BUIEN

Het is een regenachtige dag want er zijn bij ons en om ons heen veel buien, en daar zullen een paar behoorlijke tussenzitten. Vanmiddag en vanavond is het vaker droog en af en toe komt de zon er ook doorheen, maar steeds is er ook nog wel kans op een bui. Het is ook een koele dag met een middagtemperatuur tussen 16 en 19 graden. De wind waait uit het westen tot noordwesten.

Vannacht is het meest droog maar morgenochtend zal de buiigheid snel opleven en ook morgen zal een dag met perioden met regen worden. Er kan ook morgen 5 tot 10 mm aan regen vallen. Maximum morgen rond 19 graden.

Zondag is het allemaal iets beter met in de ochtend en middag meestal droog weer, zondagavond is er weer wat regen. Maximum zondag rond 22 graden. Na het weekend is het maandag en dinsdag nog licht wisselvallig, vanaf woensdag is er meer zon en is het een paar dagen droog.