Oost-Groninger dammers promoten hun sport

WINSCHOTEN – De Regio Oost-Groningen tracht, ook in de zomermaanden, de damsport te promoten. Zaterdag 19 juli trokken namelijk een drietal liefhebbers uit Oost-Groningen naar Westerhaar, het dambolwerk in Overijssel. Aan dit Rapidtoernooi namen ruim 40 dammers deel. De toernooiopzet betrof 13 ronden zogenaamd “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 2 seconden per zet”. Egbert Wierenga uit Scheemda kwam tot een keurige 50% score met 13 punten uit 13 partijen. Bé Brakels uit Ter Apelkanaal en Geert Lubberink uit Winschoten kwamen in de middenmoot tot 12 punten. Toernooiwinnaar werd MI Matheo Boxum uit Emmeloord met als goede tweede MF Marino Barkel uit Vriezenveen. Derde werd MF Bert Aalberts uit Dalfsen.

World Cup Nijmegen Open

Zondag 20 juli is de “World Cup Nijmegen Open” gestart met 123 deelnemers die, t/m zaterdag 26 juli 10 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet” MF Henk Kalk uit Veendam behaalde met 12 punten een keurige plus 2 score. Winnaar werd GMI Alexander Schwartsman met 15 punten, nipt voor wereldkampioen GMI Jan Groenendijk eveneens 15 punten, met echter iets minder weerstandpunten. Zondag 27 juli stond het Rapid toernooi “Heritage Open Zenderstad 2025” in IJsselstein op de damkalender. De ruim 100 deelnemers werkten 8 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 10 + 3”. Rob Knevel uit Winschoten kwam in zijn ratinggroep, van 1000 tot 1300 KNDB ratingpunten tot 5 wedstrijdpunten. “Brunssum Open” speelt zich af van zaterdag 2 augustus t/m 9 augustus. De 90 deelnemers werken hier 8 ronden “Zwitsers systeem” af, onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Dit is overigens een standaard speeltempo bij de zogenaamde “Open” toernooien, die standaard onder auspiciën staan van de FMJD oftewel de Werelddambond.

16e editie Hoogeveen Open

De teller bij “Hoogeveen Open”, dat zich afspeelt van 11 t/m 16 augustus, staat momenteel op 110 deelnemers. De organiserende Hoogeveense Damclub HDC verwacht dat het aantal deelnemers, de komende week nog zal toenemen. Naast Nederland komen de spelers uit Wit-Rusland, Frankrijk, Portugal, Republiek Azerbeidzjan, Suriname, Frans-Guyana, België en Malta. Oost-Groningen wordt vooralsnog vertegenwoordigd door MF Henk Kalk uit Veendam, Feiko Stoppels uit Muntendam, Egbert Wierenga uit Scheemda, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Johan Tuenter uit Westerlee, Rob Knevel en Geert Lubberink beide uit Winschoten. De deelnemers werken 8 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Arbiter is, evenals de vorige editie, de uit België afkomstige Johan Demasure. In tegenstelling tot de vorige 5 afleveringen, fungeert deze editie “Het Activum” in Hoogeveen als decor.

Bron: Geert Lubberink

Catharina Glazenburg