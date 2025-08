Stadskanaal 4 kroont zichzelf tot kampioen – vóór de competitie überhaupt begint

STADSKANAAL – Waar andere clubs wachten tot de laatste speeldag, doet Stadskanaal 4 het gewoon vooraf: zichzelf uitroepen tot kampioen. Op vrijdag 19 september viert het voetbalteam het kampioensfeest al, inclusief DJ, huldiging en de lancering van hun eigen kledinglijn: Official Stadskanaal 4 Kampioenen kleding.

“We hebben al jaren geprobeerd kampioen te worden,” aldus het team. “Tevergeefs. Ondanks dat we op het allerlaagste amateurniveau voetballen. Daarom dachten we: laten we het dit jaar eens anders doen. Vooraf kampioen. Punt.”

De campagne, die op 1 augustus afgetrapt wordt met een video op social media, is brutaal van toon, maar zeker met een serieuze onderlaag. “We menen het: we willen écht kampioen worden. En als dat niet lukt op het veld, dan in stijl daarbuiten.”



https://vimeo.com/vandebond/review/1101550984/d3443b1f35

De Kampioenen-lijn, bestaande uit 6 t-shirts, is geen grapje. “Dit is geen merch. Dit is een statement. Home of the champion – dat zijn wij. En dat dragen we. Letterlijk.”

Het feest vindt plaats in Discotheek Fox in Stadskanaal en is bedoeld als officiële aftrap van het seizoen én het kampioenschap. DJ’s, huldigingsmomenten en uiteraard: de onthulling van de kampioensoutfits.

Iedereen is welkom.

De competitie moet dan nog beginnen. Maar voor Stadskanaal 4 is het kampioensgevoel al werkelijkheid.

Bron: Stadskanaal 4 Hofleverancier

Catharina Glazenburg