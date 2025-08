Dick Lukkien terug in een sfeervolle Langeleegte

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 2 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NAT EN KOUD | MORGEN WAT DROGER

Het is ook vandaag zeker geen mooi weer want er zijn nog perioden met regen, pas in de loop van de middag wordt het allemaal wat droger. Maar ook dan is het niet droog want ook vanavond en vannacht kan er soms wat regen vallen. In totaal kan er 10 mm aan regen vallen en het is ook nog eens koud want de temperatuur schommelt tussen de 16 en 19 graden.

Morgen is het allemaal iets beter want de regen van vannacht is dan voorbij en het is droog met af en toe zon, morgenavond neemt de kans op enige regen weer toe. Maximum morgen rond 21 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Maandag is het eerst ook droog en ook dan is er ‘s avonds kans op wat regen, woensdag wisselen opklaringen en enkele buien elkaar af. Later in de week is het droog en vrij zonnig, met maxima vanaf donderdag van 24 tot 26 graden.