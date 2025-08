Wandelen werkt! in Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 3 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT DE AVOND GOED | LANGE TERMIJN WARMER

Het wordt een mooie zondag want de zon komt er goed bij, al zullen er ook weer enkele stapelwolken gaan ontstaan. Maar het is droog het wordt vanmiddag 21 graden, bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond raakt het bewolkt en gaandeweg de avond volgt er af en toe regen.

Morgen is die regen alweer voorbij, wel kan er vannacht soms nog een bui vallen. Maar overdag is het morgen meest droog, morgenavond is er opnieuw kans op wat regen. Het wordt morgenmiddag 22 graden en ook morgen is er een matige wind.

Dinsdag is de wind vrij krachtig uit het westen (windkracht 5), maar het weerbeeld is goed met opklaringen en een enkele bui. En vanaf woensdag is het helemaal goed met droog en vrij zonnig weer, en temperaturen stijgend tot rond de 25 graden. Ook voor het volgende weekend ziet het er goed uit.