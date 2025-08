DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Op 26 juli vond tussen 01:00 en 10:15 uur op de Neu Dielestraat, ter hoogte van huisnummer 10, een aanrijding plaats. Een onbekende bestuurder reed in de richting Brual en beschadigde bij het passeren de achterkant van een aan de rechterkant geparkeerde Ford Mondeo van een 23-jarige eigenaar. Getuigen met informatie over de dader worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Meppen

Zaterdag is tussen 15.00 en 16.30 uur in de parkeergarage van Kaufland aan de Neuen Markt in Meppen een zwarte Mercedes aangereden De schade bedraagt 1.500 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Schüttorf

In de nacht van zaterdag op zondag zijn om 2.30 uur in discotheek “Index” in Schüttorf twee Nederlandse bezoekers mishandeld. Volgens getuigen werd een van hen door een onbekend persoon met een glas tegen zijn hoofd geslagen. Het andere slachtoffer werd door dezelfde dader met een fles tegen het hoofd geslagen. Een van hen liep daarbij een diepe snijwond op, die medische behandeling en hechtingen vereiste. De dader is ongeveer 1,70 meter lang, tussen de 20 en 25 jaar oud en heeft een stevig postuur. Zijn korte, zwarte haar was aan de achterkant en zijkanten opgeknipt. Ten tijde van het incident droeg hij een zwart T-shirt en een donkerblauwe spijkerbroek. Mensen die informatie hebben over de dader of getuige zijn geweest van het incident, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Bad Bentheim via 05922 / 77660-0.