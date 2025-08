Muziek, Maanlicht en het Veen: beleef de Full Moon Party bij d’Rentmeester in Valthermond

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 4 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND ENIGE REGEN | WEG NAAR WARMER WEER

Het is ook vandaag geen warme zomerse dag maar tot de avond is het heel redelijk want er is af en toe zon. En en het vrijwel overal droog: misschien valt er plaatselijk een klein buitje. Er staat een zwakke tot matige westenwind, vanmdidag draait de wind naar het zuidwesten en dan staat er windkracht 3 tot 4. De maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 23 graden.

Vanavond is het geheel bewolkt en dan zijn er perioden met regen met een doorwaaiende zuidwestenwind. Vannacht valt er eerst nog een bui maar later klaart het op en de wind neemt vannacht weer wat af. Morgen zijn er veel opklaringen maar vooral later valt er ook een bui. De middagtemperatuur voor morgen is 21 graden en dan is er een matige tot vrij krachtige westenwind: windkracht 3 tot 5.

Woensdag wordt het ‘s middags 22 graden en ook dan zijn er opklaringen met eerst nog een enkele bui. woensdag en donderdag is het droog met vrij veel zon en maxima rond de 25 graden: eindelijk dus wat zomers weer in aantocht.