DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Tussen vrijdag en maandag is aan de Neulande in Haren de tank van een vrachtwagen opengebroken. Hieruit is ongeveer 590 liter diesel gestolen. De schade bedraagt 1.900 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Meppen

Zaterdag is tussen 20.45 en 21.00 uur bij een carport aan de Mühlenberg in Meppen ingebroken. Er zijn machines en gereedschap en de buitenboordmotor van een in de carport opgeslagen boot gestolen. De schade wordt op 10.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Weener

Op 31 juli is tussen 13.20 en 13.30 uur in de Edeka Markt aan de Neuen Feldstraße een bankpas uit een schoudertas van een 85 jarige vrouw gestolen. Met de pas is een onbekend bedrag gepind. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Bunde

Gistermiddag is om kwart over twee op de parkeerplaats van de Combi aan de Neuschanzer Straße een 67 jarige voetganger uit Bunde aangereden. De bestuurder van een rode personenauto met Nederlandse kentekenplaten zag het slachtoffer over het hoofd toen hij achteruit reed. Hij is na de aanrijding doorgereden. De voetganger raakte lichtgewond. In het voertuig zaten volgens getuigen vier personen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Papenburg

Tussen 12.00 en 12.35 uur vanmiddag is op de parkeerplaats van een schoenenwinkel aan de Deverweg een blauwe Skoda aangereden. De dader is er vervolgens vandoor gegaan. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg 04961 9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg