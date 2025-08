Puzzelen bij Blokker/Top1Toys tijdens de Week der Besten

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 5 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN BUI | GELEIDELIJK WARMER

Er komt vanochtend vrij veel zon bij maar vanmiddag komt er ook weer meer bewolking en in de loop van de middag en vanavond komen er uit het westen ook enkele buien bij. Het is ook niet warm want maximaal wordt het 20 of 21 graden en in een bui zakt het terug tot ongeveer 17 graden. Er komt vanmiddag een matige tot vrij krachtige westenwind te staan, windkracht 3 tot 5.

Vannacht is er nog kans op een enkele bui maar morgen is het droog met zonnige perioden en wat wolkenvelden. Maxima morgen rond 23 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Een beetje zomer!

Donderdag is er ook vrij veel zon en dan maken we een sprong met de temperatuur, want dan stijgt het ‘s middags tot 26 graden. Vrijdag en zaterdag komt daar nog iets bij en ook dan is er vrij veel zon, maar door de warmte kan zaterdag misschien een bui ontstaan. Want wellicht wordt het zaterdag 29 of 30 graden. Zondag gaat daar iets vanaf, maar het lijkt op lange termijn redelijk en vrij warm zomerweer te blijven.