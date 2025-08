Drukmaar Trimloop op maandag 8 september

OUDE PEKELA – Op maandag 8 september zal er voor de jeugd t/m 13 jeugd weer de Drukmaar leutje ½ mijl worden gehouden en voor de leeftijdscategorie boven 13 jaar de traditionele trimloop.

Leutje ½ mijl

De leutje ½ mijl wordt gelopen in verschillende leeftijdscategorieën, de allerjongsten tot en met 7 jaar lopen 400 meter en vanaf 7 tot en met 13 jaar 800 meter.

Wil jij meedoen?

Schrijf je dan vanaf 17.00 uur in bij de kantine van korfbalvereniging WSS aan de Burgemeester Snaterlaan. Er is geen voorinschrijving.

De start is om 18.00 uur aan de Parklaan en de deelname is gratis. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een medaille en voor de drie snelsten per klasse een mooie beker.

Trimloop

Vanaf 19.00 uur is er de Drukmaar Trimloop. Deze loop wordt wederom gehouden langs het Pekelder diep. De afstand bedraagt 2,5 kilometer per ronde. Het maximaal aantal te lopen rondes is 4

We starten en finishen op de Parklaan in het centrum van Oude Pekela.

Inschrijving voor de loop is vanaf 17.00 uur in de kantine van WSS op ongeveer 300 meter van de start/finish waar men zich ook kan omkleden.

Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie.

Nieuw bekend gezicht

Bert Veen zwaaide na vele jaren vorig jaar af als wedstrijdleider. We zijn trots mee te kunnen delen dat de nieuwe wedstrijdleider bekend is: Mirjam Stol. Mirjam: “voor degenen die al vaker aan deze mooie en super gezellige trimloop deelgenomen hebben zal ik geen onbekende zijn. Ik ben namelijk al jaren de scheidsrechter bij de start en finish. Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop velen van jullie weer te zien op maandagavond 8 september aan de Parklaan in Oude Pekela”.

En daar sluiten wij ons volledig bij aan en wensen Mirjam heel veel succes en plezier tijdens de trimloop.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij het bestuur van de jaarmarkt: marktcommissie@jaarmarktoudepekela.nl

Bron: Jan de Jonge

Catharina Glazenburg