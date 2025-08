Hoogwerker brandweer Veendam naar brand bij de Ponybar in Gieten

Vrijdag wordt het zelfs 26 graden en dan wordt het een beetje benauwd omdat er maar weinig wind is. Maar het blijft droog met zonnige perioden. In het weekend warmt het ook nog iets op met zaterdagmiddag 27 tot 29 graden en zondag ook nog 26 tot 28 graden. Er is flink wat zon, zaterdag is er kans op een bui. En ook begin volgende week is het goed en vrij warm zomerweer.

Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en schade is nog niets bekend.

De brand is in de Ponybar. Het vuur brak rond kwart over elf uit en werd binnen 4 minuten opgeschaald naar ‘middelbrand’. Tankautospuiten van brandweer Gieten, Annen, Gasselternijveen en de hoogwerker van brandweer Veendam zijn opgeroepen. De brand woedt in het achterste rietgedekte woongedeelte. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het naastgelegen kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is ontruimd. Er is opgeschaald naar ‘grote brand’.