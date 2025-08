Kapiteinshuis Pekela 35 jaar: ‘Bezoekers vertellen mij soms dingen die ik zelf nog niet wist’

NIEUWE PEKELA – Al 35 jaar laat het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela zien hoe Groninger kapiteins vroeger leefden, woonden en voeren. Maar het museum is méér dan een verzameling historische objecten: het is een plek vol verhalen en verbondenheid. Dat merkt vrijwilliger Abel Jacob Wieske iedere keer weer.

“Soms vertellen bezoekers mij dingen die ik zelf nog niet wist,” zegt hij. “Dat contact maakt het werk hier zo bijzonder. Je merkt hoeveel mensen zich verbonden voelen met dit museum.”

Het 35-jarig jubileum wordt gevierd met een expositie waarin 35 Pekelder vrouwen centraal staan – elk geboren in een ander levensjaar, van 0 tot 35. Voor Wieske is dat extra bijzonder: twee van zijn kleindochters hangen tussen de portretten. “Ik ben daar ontzettend trots op.”

Veel van wat er in het museum te zien is, is geschonken door mensen uit de regio. “Laatst kwam er iemand uit de Betuwe,” vertelt Wieske. “Ze had een oud sieraad in haar bezit en ontdekte dat het ooit van een Pekelder smid was. Ze bracht het meteen hierheen. Dat is toch hartverwarmend?”

De jubileumtentoonstelling is te zien tijdens de vaste openingstijden: dinsdag, donderdag en elke eerste en derde zondag van de maand, van 13.30 tot 16.00 uur.

Malou Vos