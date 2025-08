DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Aan de Herrenmühlenweg is vanmorgen een handgranaat aangetroffen. Het gebied rond de vindplaats werd ontruimd. Dit betrof de Herrenmühlenweg, Am Wendehafen, Dünenweg und Im Raddegrund.

Papenburg

Zaterdagavond vond tussen 19.00 en 22.30 uur op de openbaar toegankelijke parkeerplaats van de Meyer Werft aan de Rheiderlandstraße in Papenburg een onaangekondigde tuningbijeenkomst plaats met zo’n 300 tot 400 voertuigen. Het evenement, dat plaatsvond onder het motto “Turbo aan de poort naar de zee”, vergde een uitgebreide politie-inzet. Tijdens de bijeenkomst vonden talrijke overtredingen plaats, waaronder gevaarlijke verkeershinder, wegraces en rijden zonder rijbewijs.

Een 19-jarige bestuurder reed met zijn auto op een groep mensen af, die een aanrijding konden voorkomen door snel uit te wijken. Vervolgens beschadigde dezelfde bestuurder in totaal elf geparkeerde voertuigen door over de grindparkeerplaats te driften. Tegen hem werd een procedure gestart wegens gevaarlijke verkeershinder. Zijn rijbewijs werd ingenomen.

Daarnaast hielden twee andere deelnemers, van 20 en 22 jaar oud, een illegale straatrace op het terrein. Hun rijbewijzen werden eveneens in beslag genomen. Een van de twee werd slechts zeven minuten na het incident opnieuw in zijn voertuig aangetroffen – ditmaal zonder geldig rijbewijs. Een ander incident vond plaats toen een coureur een zogenaamde “burnout” uitvoerde, waarbij twee andere voertuigen werden beschadigd doordat er grindstenen door de lucht vlogen. Er wordt een antecedentenonderzoek uitgevoerd. In een ander geval werd een auto aangetroffen met een blauw zwaailicht op het dak. Tegen de bestuurder is een aanklacht ingediend wegens het zich voordoen als politieagent.

De politie van Papenburg heeft meerdere personen een gebiedsverbod opgelegd en heeft het evenement die avond beëindigd. De meeste voertuigen verlieten vervolgens het terrein. Er werden daarna geen verdere samenscholingen waargenomen. De politie benadrukt dat verkeersongevallen, illegale races en soortgelijke overtredingen in de openbare ruimte consequent worden vervolgd. Het onderzoek loopt nog.

Om tien over twaalf in de nacht van vrijdag op zaterdag is ter hoogte van de Kapitän-Schönke-Straße in Papenburg een auto tegen een omheining gebotst. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg