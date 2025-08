Oplevering huizen Hooiweg in Oude Pekela in september

OUDE PEKELA – De oplevering van de 70 woningen in de nieuwe woonwijk aan de Hooiweg in Oude Pekela is met enkele weken vertraagd. De bedoeling was dat voor de bouwvak de eerste woningen klaar zouden zijn. Dat wordt nu half september.

Doordat de aansluiting van elektriciteit van de woningen veel later kon plaatsvinden dan gepland moesten ook andere werkzaamheden worden opgeschoven, zoals de aanleg van de wegen en trottoirs. Daarnaast is er vertraging ontstaan bij de afwerking van de woningen wegens leverproblemen van het benodigde materiaal.

Tijdens de bouwvak wordt logischerwijs niet verder gewerkt. Dat betekent dat de oplevering van alle woningen nu medio september wordt verwacht.

‘We hadden gehoopt dat de eerste mensen er al zouden wonen. Helaas is dat niet het geval. Iets half afleveren gaat ook niet. We gaan er vanuit dat we over een week of zes alsnog de eerste bewoners van deze mooie en bijzondere wijk in het groen kunnen verwelkomen’, blijft wethouder Ellen van Klaveren optimistisch gestemd.

In de nieuwe wijk aan de Hooiweg zijn 34 huurwoningen gebouwd die in principe voor Pekelders zijn en 34 huizen voor statushouders. De twee overige woningen zijn bedoeld als dagelijks onderkomen voor de buurtconciërge en als ontmoetingsplek.

Inwoners van Pekela kunnen tot eind deze week bij de gemeente (info@pekela.nl) hun interesse tonen in een woning aan de Hooiweg. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning is een bruto jaarinkomen van minstens 28.374 euro voor een éénpersoonshuishouden en minstens 38.500 euro voor een meerpersoonshuishouden.

Begin volgende week draagt de gemeente de toewijzing van woningen over aan woningcorporatie Acantus. Half september worden ook de eerste statushouders verwacht.

Bron/foto’s: Gemeente Pekela

Catharina Glazenburg