Verdachten dodelijk schietincident Coevorden langer vast

De rechtbank heeft vandaag bepaald dat zij beiden 90 dagen vast blijven zitten. Het onderzoek door de politie is nog in volle gang en richt zich onder meer nog op de (vermoedelijke) verwevenheid tussen de (poging tot) wederrechtelijke vrijheidsberoving en het schietincident. Ook de omstandigheden en rol van het slachtoffer in dit geheel worden nader onderzocht.

In het kader van de (poging tot) wederrechtelijke vrijheidsberoving van de 18-jarige verdachte zijn eerder een 31-jarige man uit Emmen en een 33-jarige man uit Coevorden aangehouden. De 31-jarige man werd door de rechter-commissaris heen gezonden. De rechtbank heeft 29 juli besloten dat de 33-jarige verdachte wel 90 dagen in voorarrest gaat. Op 21 juli werd een 16-jarig persoon uit de gemeente Emmen aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. Op 23 juli werd tevens een 23-jarige man uit Schoonebeek aangehouden, tevens op betrokkenheid bij het dodelijk schietincident. Hen wordt naast wapenbezit moord op het 21-jarige slachtoffer als ook poging tot moord op de eerder genoemde 18-jarige, 31-jarige en 33-jarige verdachten verweten door meermalen geschoten te hebben.

COEVORDEN, EMMEN – In de nacht van vrijdag 18 juli 2025 op zaterdag 19 juli 2025 heeft er een dodelijk schietincident plaats gevonden te Coevorden. Hierbij kwam een 21-jarige man uit Emmen om het leven. Uit het onderzoek komt naar voren dat er op dat moment dan wel kort daarvoor aldaar mogelijk ook een (poging tot) wederrechtelijke vrijheidsberoving plaats vond van een 18-jarige inwoner van de gemeente Emmen. Deze 18-jarige persoon is kort na het dodelijk schietincident ter plaatse als verdachte aangehouden. Hij is heen gezonden, maar blijft verdachte.