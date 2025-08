Vierde editie van Grandioos Alteveer grootser dan ooit

ALTEVEER – Niet twee maar drie dagen feest op 29, 30 en 31 Augustus 2025 in het Groningse Alteveer!

Grandioos Alteveer keert ook in 2025 terug met een feest waarbij carnaval in het water valt. En dit jaar kunnen feestgangers genieten van maar liefst drie dagen feest! Ooit gestart als illegaal corona-tuinfeest is Grandioos Alteveer uitgegroeid tot een festival waar geen tuin meer groot genoeg voor is. In 2024 trok het feest maar liefst 2500 bezoekers. ‘2500 man op de been voor ons feest, dat geeft wel echt voldoening’ glundert de organisatie.



Het programma voor 2025 is inmiddels rond en dat is er een om u tegen te zeggen. Vrijdag start het weekend met een spectaculaire opkomst en show van Wat ’N Bende gevolgd door live optredens van onder andere TikTok Tammo, Boer Bennie en Burdy. De vrijdagavond wordt afgesloten met een knaller. Old Ni-js, de band bestaande uit oud-leden van Normaal, verzorgt een optreden waar zelfs de doven naar blijven kijken.



Zaterdag gaat het feest ongeremd door met live optredens van Ancora, The Hillbilly Moonshiners en Lara Millaa, gevolgd door het hoogtepunt van het weekend. Iets wat onmogelijk leek maar toch gaat gebeuren. Outsiders komt naar Alteveer om niet alleen de tent maar het hele dorp af te breken. ‘Outsiders op het podium is hetzelfde als overdag bier drinken. Ongekend mooi.’ geeft de organisatie aan.



Op zondag wordt het terrein omgetoverd tot een soort Landal Vakantiepark. Een familiedag, gratis toegankelijk en voor alle leeftijden. Voor de kleine alcoholisten is er een kinderboerderij, zandbak en een glijbaan. Voor de volwassen alcoholisten is er natuurlijk bier en wijn. Verder is er live muziek, wordt er een bandschuurmachine-race gehouden en vindt ‘Tussen Kunst en Kitch’ live plaats op het podium.



Bij de vraag wat bezoekers nog meer kunnen verwachten gaan de jongens los; ‘We zijn een megatoren aan het bouwen met VIP-dek, er komt een vlamnieuw zwembad en we werken aan een mega-kanon voor veren en stro. We schenken Berenburg uit betonmolens, maken ijs met drank erin en het buitenpodium wordt nog mooier. Verder zeggen we niet te veel, de gemeente leest dit ook hé.’ lachen de jongens.



Op vrijdag en zaterdag is het feestterrein om 19:00 open. Op zondag starten de festiviteiten om 15:00. Iedereen wordt geadviseerd om op tijd te komen om niets van het spektakel te missen. Voor informatie kunnen bezoekers terecht op de website: www.grandioosalteveer.nl.

Als laatste wordt de organisatie gevraagd of er een plafond zit aan het feestgeweld; ‘Nee dat bestaat niet. Niks is te gek, alles wat onmogelijk lijkt of niet mag doen we. We hebben liever na het feest een zwaar gesprek met de gemeente dan dat we één van onze ideeën niet waarmaken.’

Bron en foto’s: Hendrik Boels – Team Grandioos

Catharina Glazenburg