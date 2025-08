Zestig jaar liefde: Tjakko en Klaasje Dekker vieren diamanten huwelijk

BLIJHAM, WEDDE – Een bijzonder jubileum in Westerwolde: Tjakko Dekker (19 juli 1942, Wedde) en Klaasje Dekker-Smid (28 augustus 1942, Odoorn) vieren vandaag hun 60-jarig huwelijk.

Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens een personeelsreis van Philips Stadskanaal. Met de trein en bus ging het gezelschap naar Amsterdam – een reis die niet alleen werkplezier, maar ook een levenslange liefde opleverde.

Op 6 augustus 1965 gaven Tjakko en Klaasje elkaar het jawoord in Odoorn. Kort daarna vestigden zij zich in Wedde, waar ze meerdere keren verhuisden. Ze woonden onder andere aan de Middenweg en de Wedderbergenweg, om vervolgens ruim veertig jaar hun thuis te vinden aan de Hoofdweg. Meneer Dekker woont daar nog altijd, terwijl mevrouw Dekker sinds kort in zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham verblijft.

Het diamanten bruidspaar heeft één dochter, Gerwie, een schoonzoon en twee kleinkinderen: Kayleigh en Noah, op wie ze bijzonder trots zijn.

Mevrouw Dekker werkte later in de horeca bij restaurant d’ Olle Witte Schoule in Vriescheloo. Meneer Dekker begon als bakker, maar maakte de overstap naar Philips toen de broodproductie naar de fabrieken ging. Later werd hij campingbeheerder in de Wedderbergen, waar hij tot aan zijn pensioen met plezier werkzaam was. Zijn hobby is tuinieren. Zeker met de aanstaande Lichtweek ligt zijn tuin er weer tiptop bij!

Namens de gemeente Westerwolde kwam locoburgemeester Henk van de Goot langs om het diamanten echtpaar te feliciteren. Als cadeau overhandigde hij een ingelijste kopie van hun huwelijksakte – een bijzonder aandenken aan een bijzondere dag.

Foto’s: Jan Glazenburg

Catharina Glazenburg