Groningse Sandra Beckerman nummer twee op kandidatenlijst SP

GRONINGEN – Ervaren Kamerleden en veel nieuwe jonge talenten staan samen op de concept-kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober. Met deze lijst vormt de SP een ijzersterk team voor de komende verkiezingen. Zij gaan voorop om Nederland supersociaal te maken.

Naast de al eerder gekozen lijsttrekker van de SP Jimmy Dijk, staan op plek 2 en op plek 3 de huidige Kamerleden van de SP. Op de tweede plek op de lijst staat SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij is onder andere bekend om haar strijd voor rechtvaardigheid voor Groningen. Ook is ze de stem van huurders en woningzoekenden én werkte aan het SP-plan ‘Wonen zonder Winst’.

Sarah Dobbe staat op plek drie. Ze is sinds december 2023 Kamerlid. Sindsdien heeft ze er alles aan gedaan om het kabinet te dwingen om niet weg te kijken van de genocide in Gaza. Ze strijdt nog tegen veel meer onrecht: zo komt ze op voor een menswaardige ouderenzorg en vrouwenrechten wereldwijd.

De eerste nieuwkomer op de lijst is de 27-jarige Bastiaan Meijer. Als voormalig voorzitter van zowel de SP Jongeren als FNV Jong heeft hij met succes on- en offline duizenden jongeren geïnspireerd om zich in te zetten voor hun idealen. Hij bracht onder andere jongeren bij elkaar voor afschaffing van het jeugdloon, voor beter onderwijs op mbo’s en bestrijding van huisjesmelkers.

Op plek vijf staat Maurits Hondmann. De eveneens 27-jarige Maurits is een inhoudelijk alleskunner met een scherpe geest. Sinds 2022 is hij de medewerker van Sandra Beckerman en was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visies op de economie, onderwijs en wonen.

Gerrie Elfrink, oud-wethouder en Arnhems raadslid, weet als geen ander misstanden bloot te leggen, zoals hij met de uitbuiting van arbeidsmigranten heeft gedaan. Hij kiest vol de aanval voor een sociale tegenbeweging. Hij staat op plek zes.

Op de volgende plek staat Sebastiaan van den Hout. Hij legde de basis voor de plannen voor een miljonairstaks en het vermogensplafond. Ondanks zijn jonge leeftijd, is hij een drijvende kracht achter onze alternatieven voor het neoliberalisme.

Op plek acht staat Sunita Biharie. Zij is bestuurder in Apeldoorn, waar ze bekend staat als wethouder van de straat. Zo nam ze medewerkers van de gemeente mee de deuren langs om het gesprek aan te gaan over armoedeproblemen. Met een atypische bestuursstijl laat ze zien hoe een echte SP-bestuurder te werk gaat en weet ze met succes de armoede terug te dringen.

Nieuw talent op de lijst is Stephanie Blom. Als gemeenteraadslid en docent aan de Universiteit Maastricht weet ze een goedontwikkelde politieke antenne te combineren met een stevige inhoudelijke inzet voor gelijkheid. Ze staat op plek negen.

Als laatste in de top tien staat Ruud Kuin. Hij is oud-secretaris van de FNV en een ervaren kracht binnen de SP. Ruud geeft nu leiding aan het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Hij werkte aan het rapport ‘Klassenstrijd 2025’ en ontwikkelde de werkwaarderingswaarde waarmee de sterkere invloed van grote vermogens in onze samenleving wordt aangetoond.

Op de plekken elf tot en met vijftien staan:

11) Leroy Vossenberg – De 31-jarige Leroy is een buurtactivist en het gezicht van de SP in Oss. Al jarenlang zet hij zich in tegen de sloop en voor beter onderhoud van talloze buurten in Oss. Hij komt samen met mensen op voor een sociale stad, voor het terugbrengen van kermisfeesten en voor verkeersveiligheid.

12) Anne Cramer – Anne is met 27 jaar nog een jong talent. Afgelopen jaren werkte ze als medewerker voor vertrekkend SP-Kamerlid Michiel van Nispen, met wie ze samen op unieke wijze het vuur aan de schenen van het kabinet heeft gelegd. Ze was nauwbetrokken bij de behandeling van het SP-voorstel voor een bindend correctief referendum.

13) Amber Witsenburg – De 32-jarige lhbtiqa+-activist Amber is oprichter van de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit en actief bij het COC. Met een scherp oog voor communicatie en passie voor het socialisme is Amber een welkome aanvulling voor de lijst en de SP.

14) Erica Wever – Voormalig Amsterdams SP-raadslid Erica is vooral bekend als voorvechtster voor rechtvaardigheid voor Caribische slachtoffers van het toeslagenschandaal. Al bijna twintig jaar zet ze zich in voor onze idealen en tegen institutioneel racisme.

15) Mathijs ten Broeke – Mathijs is oud-wethouder voor de SP in Zutphen en werkt momenteel voor de Woonbond. Als wethouder heeft hij zich met succes ingezet om de marktwerking uit de thuiszorg te halen in Zutphen.

Op de plekken 16 t/m 50:

16) Thomas van Halm (31, man, Leiden)

17) Steven Peltenburg (19, man, Schoonhoven)

18) Lieke van Rossum (42, vrouw, Delft)

19) Madeleine Boer (52, vrouw, Lelystad)

20) Mustapha Eaisaouiyen (50, man, Rotterdam)

21) Joost van der Sluis (47, man, Delft)

22) Sandra Drost (46, vrouw, Zwolle)

23) Sam Schwarz (29, man, Amsterdam)

24) Ruud Merks (57, man, Schijndel)

25) Michel van Winden (58, man, ‘s-Gravenhage)

26) Inge Verdaasdonk (50, vrouw, Breda)

27) Dane Harris (29, man, Utrecht)

28) Dani Smith (27, man, Vught)

29) Edith Kuitert (53, vrouw, Terneuzen)

30) Hanneke Goede (43, vrouw, Sneek)

31) Erik Schapendonk (31, man, Tilburg)

32) Xander Topma (35, man, Meppel)

33) Jorge Wolters Gregório (43, man, Roermond)

34) Anna Moriarty Linthorst (24, vrouw, Maastricht)

35) Angelo Alessandro Delsen (30, man, Amsterdam)

36) Emin Başoğlu (34, man, Rotterdam)

37) Ruth de Kleijn (57, vrouw, Voorthuizen)

38) Anne-Marie Mineur (58, vrouw, De Bilt)

39) Yurre Wieken (35, man, 35, Nijmegen)

40) Jaswinder Singh (46, man, 46, Utrecht)

41) Jente van Eck (47, vrouw, Den Bosch)

42) Lisanne Zandvliet-Oldenkamp (29, vrouw, Beilen)

43) Wim Hoogervorst (58, man, Enkhuizen)

44) Iris van de Kolk (31, vrouw, Nieuwerkerk aan den IJssel)

45) Thom Smit (28, man, Harlingen)

46) Erik Flentge (58, man, Amsterdam)

47) Robert Bos (42, man, Zwolle)

48) Theo Coşkun (74, man, Rotterdam)

49) Remine Alberts (70, vrouw, Amsterdam)

50) Remi Poppe (87, man, Vlaardingen

Op het congres op 13 september 2025 zal de kandidatenlijst vastgesteld worden door de afgevaardigde leden van de SP.

Bron: SP

Catharina Glazenburg