Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 7 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MISSCHIEN EEN BUITJE | NA MORGEN MEER ZON

Wolkenvelden gaan vandaag afwisselen met zonnige momenten en de meeste tijd is het droog, al kan er vooral later vandaag ook een drup regen vallen. Het is niet warm en het is niet koud want de temperatuur ligt vanmiddag tussen de 21 en 23 graden. Er staat ook maar een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, windkracht 2 tot 4.

Vanavond en vannacht is het meestal bewolkt en ook vannacht zou plaatselijk een kleine bui kunnen vallen, maar morgen zijn er regelmatig ook weer opklaringen. Ondanks dat is een buitje ook dan mogelijk maar het wordt iets warmer met een maximum rond 23 graden.

Zaterdag is het helemaal droog met zonnige perioden en weinig wind: maximum zaterdagmiddag rond 24 graden. En zondag en vooral volgende week zal de zon gaan overheersen. Dan is het ‘s middags 24 tot 27 graden en ‘s nachts 14 tot 17 graden.