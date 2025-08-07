DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Aschendorf
Dinsdag is tussen 18.00 en 19.00 uur bij een woning aan de Haydnstraße ingebroken. E zijn sieraden en geld gestolen. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
