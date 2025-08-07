Manege De Driesporen decor voor jaarlijkse Shetlanderkeuring

ONSTWEDDE – Manege De Driesporen vormt op zaterdag 16 augustus opnieuw het sfeervolle decor voor de jaarlijkse premiekeuring van het Nederlands Shetland Pony Stamboek (NSPS). Vanaf de vroege ochtend verzamelen fokkers, liefhebbers en nieuwsgierige bezoekers zich op het terrein aan de Wessinghuizerweg, waar tientallen prachtig verzorgde Shetlandpony’s in alle kleuren en maten worden voorgebracht.
De keuring in Onstwedde is inmiddels een vaste waarde op de kalender van de regio Groningen. Onder toeziend oog van deskundige juryleden worden de pony’s beoordeeld op raskenmerken, bouw, beweging en algehele presentatie. Voor veel fokkers is deze dag een belangrijk meetmoment: krijgt hun pony een premie, dan is dat niet alleen een bekroning op het werk, maar ook een waardevolle stap richting eventuele deelname aan de nationale keuringen.
Meer dan een keuring alleen
Hoewel het wedstrijdelement centraal staat, is de sfeer gemoedelijk en gastvrij. Bezoekers kunnen rekenen op een inkijkje in de wereld van de fokkerij, met volop gelegenheid om vragen te stellen aan eigenaren of om gewoon te genieten van de charme van deze kleine maar trotse paarden. Jong en oud weten elk jaar weer de weg naar de manege te vinden – vaak met fotocamera in de aanslag om hun favorieten vast te leggen.
De organisatie is in handen van de fokvereniging Groningen, in samenwerking met het NSPS. Manege De Driesporen stelt haar terrein en faciliteiten graag beschikbaar voor dit evenement, dat de liefde voor paarden en fokkerij op een toegankelijke manier naar het publiek brengt.
Toegang is gratis en bezoekers zijn welkom vanaf circa 9.00 uur. Een kop koffie, een praatje met een fokker of het bewonderen van een prachtig voorgebrachte pony – het hoort allemaal bij de unieke sfeer van deze keuringsdag.
Bron: Manege de Driesporen
Catharina Glazenburg