Nedmag Moonlightwalk op 19 september in Veendam

VEENDAM – De leukste wandeling bij maanlicht van Veendam vindt dit jaar plaats op vrijdag 19 september 2025. De Lionsclub Veendam hoopt ook dit jaar weer op veel deelnemers die samen de circa 6 km lange wandeltocht gaan lopen en verrast worden door diverse optredens, leuke acts en bijzondere belevenissen.
De opbrengst van deze editie gaat naar ‘De Schoolschrijver’. De Schoolschrijver biedt al 15 jaar interactieve lesprogramma’s en inspirerende trainingen rond lezen en schrijven voor basisscholen. Met een belangrijke rol voor professionele kinderboekenschrijvers, de Schoolschrijvers en (actuele) jeugdliteratuur. Met als belangrijk doel: ieder kind in Veendam taalsterk
De route is zo uitgezet dat deze voor bijna iedereen goed te lopen is. Het is geen wedstrijd, de bedoeling is genieten en met elkaar Veendam op een andere manier beleven.
Klik HIER voor meer informatie.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg