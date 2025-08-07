OERweekend bij Hunebedcentrum Borger

BORGER – Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus, staat het Hunebedcentrum in het teken van het OERweekend. In het Oertijdpark komt de prehistorie opnieuw tot leven met oermensen, ambachten en verhalen uit lang vervlogen tijden.

De steentijd, bronstijd en ijzertijd zijn volop vertegenwoordigd. In het park wordt geleefd, gewerkt en gedacht zoals duizenden jaren geleden. Je ziet hoe mensen vroeger hun leven vormgaven met de middelen van toen. Alles draait om demonstraties van oude technieken en ambachten. Een uniek kijkje in het vakmanschap van onze voorouders.

Het hele weekend zijn er verschillende demonstraties:

IJzer smelten

Bijzonder om te zien: het proces waarbij uit ijzeroer, ijzer wordt gewonnen, precies zoals men dat in de ijzertijd al kon. Vuur, blaasbalgen en veel geduld, dit ambacht vraagt kennis en kracht.

Hunebedhost bij D27

Ga op bezoek bij het grootste hunebed van Nederland en ontmoet daar een hunebedhost. Je hoort verhalen over de bouwers, hun gereedschap en de betekenis van deze indrukwekkende stenen graven.

Wol kleuren

Hoe kleur je wol zonder synthetische verf? De prehistorische mens wist raad met planten, wortels en ander natuurlijk materiaal. Een ambacht dat kleur geeft aan het verleden.

Glaskralen maken

Al in de bronstijd en ijzertijd droeg men sieraden van glas. Bekijk hoe deze kralen worden gemaakt. Een precies en secuur werk dat duizenden jaren oud is.

Bronsgieten

Bij de bronstijdboerderij zie je hoe brons wordt gesmolten en gegoten. Vuur, vormen en vakmanschap brengen dit spectaculaire proces tot leven.

De demonstraties zijn het hele weekend te zien.

Een weekend vol verhalen, vaardigheden en geschiedenis. Redenen genoeg om het Hunebedcentrum tijdens dit OERweekend te bezoeken!

Bron: Hunebedcentrum

Catharina Glazenburg