Open Energiedag 20 september: kom kijken bij een locatie in de buurt

GRONINGEN, REGIO – Dit jaar wordt voor de vijfde keer de Open Energiedag georganiseerd: op 20 september 2025 kunnen geïnteresseerden op bezoek bij een windturbine, zonnepark, warmte-installatie, hoogspanningsstation of andere duurzame energieprojecten door heel Nederland. Men verwacht dat tientallen locaties hun deuren gaan openen voor publiek.
Nederland gaat de komende jaren nog meer oranje-groene energie opwekken: energie van eigen bodem uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. En in huizen, bedrijven en auto’s wordt meer en meer groene stroom gebruikt, in plaats van geïmporteerd aardgas of olie. Het elektriciteitsnet wordt in rap tempo uitgebreid. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe dit werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten bedrijven, energiecoöperaties en andere organisaties de deuren open. Kijk hieronder in de lijst welke projecten er bij jou in de buurt zijn!
Meer informatie is te vinden op OpenEnergiedag.nl
Locaties Open Energiedag per regio (tot nu toe):
Groningen – Friesland – Drenthe
- Informatiepunt TenneT (Eemshaven): Ontdek wat TenneT doet in de Eemshaven en hoe het Net op zee werkt.
- RWE Bustour (Eemshaven): Een bustour over en langs verschillende locaties van RWE, met onder andere een bezichtiging van een windturbine.
- Hulst Wind Energy (Oldenzijl): Neem een kijkje op de werkplaats van Hulst Wind Energy en zie van dichtbij hoe een kleine windmolen werkt.
- WarmteCentrale WarmteStad (Groningen): Rondleiding door de WarmteCentrale, een warmtenet dat bedrijven, instellingen en woningen verwarmt in het noordwesten van Groningen.
- Open dag Gasunie-installatie (Scheemda): Bezoek de volledig elektrisch aangedreven Gasunie-installatie.
- Daikin Experience center (Heerenveen): Ervaar zelf de duurzame oplossingen van Daikin voor warmen, koelen en luchtreiniging.
- Energietuin Assen-Zuid (Assen): Rondleiding door een energietuin, een unieke combinatie van zonne-energie productie en inclusief natuurbeheer.
Flevoland – Overijssel – Gelderland
- Zonnepark Zonnewoud (Zeewolde): Kom langs bij het zonnepark van Weertenergie en ontdek hoe zonne-energie werkt.
- Lokale opwek ZutphenEnergie (Zutphen): Fietstocht langs plekken waar ZutphenEnergie bezig is duurzame opwek te realiseren of gerealiseerd heeft.
- EVO Energy, De Nieuwe Standaard in Home Energy Management (Doetinchem): Werp een blik op de toekomst van hoe je jou eigen energie thuis kan regelen.
- Wind- en zonnepark Koningspleij (Arnhem): Bezoek de vier windturbines en hoor alles over de reilen en zeilen van het wind- en zonnepark.
- Windpark Den Tol en De Zonnewilg (Netterden): Bezoek het gecombineerde energie-initiatief van zes lokale agrariërs, met 12 hectare zonnepark en 9 windturbines.
Noord-Holland – Zuid-Holland – Utrecht
- Aardwarmte (Andijk): Hoor alles over de techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven.
- Zonnepanelenfabriek Energyra (Westknollendam): Unieke rondleiding door de productiefaciliteit waar volledig gecertificeerde, PFAS-vrije en lichtgewicht zonnepanelen gemaakt worden.
- SolarParking De Kuil (Naarden): Rondleiding en presentatie bij een Solar Carport.
- De Watergeuzen (Zoeterwoude): Wandel door de weilanden naar de twee windmolens, De Watergeuzen, en stel al je vragen over de windmolens.
- Slim Strandnet (Den Haag): Rondleiding over het Slim Strandnet, een innovatief lokaal decentraal energienet, ontwikkeld door de gemeente Den Haag in samenwerking met netbeheerder Stedin en lokale ondernemers.
- Aardwarmte (Maasdijk): Ontdek hoe er op 2,9 kilometer diepte duurzame warmte wordt gewonnen uit de aarde.
- Oeverwind (Vlaardingen): Neem een kijkje in een windturbine. En kom van alles te weten over het windpark Oeverwind Vlaardingen, een samenwerking van de coöperaties Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel.
- Energieopslagsysteem (EOS) bij Windpark Piet de Wit (Ooltgensplaat): Hoor alles over het energieopslagsysteem (EOS), batterij, bij Windpark Piet de Wit.
- Daikin Experience Center (Breukelen): Ervaar zelf de duurzame oplossingen van Daikin voor warmen, koelen en luchtreiniging.
- Mijn Groene Huis (Zeist): Rondleiding door het Regionaal Energiecentrum, met informatie over verduurzaming van woningen, energiebesparen en opwek.
- De zin en onzin van warmtepompen (Woerden): Kom langs bij het grootste onafhankelijke warmtepompplatform van Nederland.
- Neem een kijkje in de duurzame toekomst bij Volt4U! (Wijk bij Duurstede): Ontdek alles over zonnepanelen, warmtepompen, batterijen, energiebeheersystemen en oplaadpalen.
Zeeland – Noord-Brabant – Limburg
- Openstelling Infopunt Net op zee Zeeland (Kamperland): Kom meer te weten over het werk van TenneT en het Net op zee. Kijk, ervaar en leer over hoogspanning, kabels en windenergie.
- Warm Westerkwartier (Culemborg): Hoor alles van een bewonersinitiatief dat een eigen warmtenet wil realiseren voor 500 afnemers.
- Zonnepark Kriekampen (Oirschot): Rondleiding over een zonnepark, een samenwerking met lokale en regionale bedrijven, ook een officieel openingsmoment met de gemeente.
- SolarBEAT (Eindhoven): Rondleiding langs innovatieve gebouwgeïntegreerde zonne-energiesystemen, bij een test-faciliteit van TNO en TU/e.
- Eigenenergie.net (Geldrop): Bekijk zonnestroominstallaties, batterijen, autolaadpunten, en het systeem dat alles live aanstuurt.
- Burgerwindturbine de Coöperwiek (Neer): Bekijk de windmolen van binnen en maak een virtual reality tocht naar de bovenkant van de windmolen en geniet van het uitzicht.
- Coöperatief Windpark “De Kookepan” (Broekven Neer): Bekijk de binnenkant van de molen en krijg uitleg over de techniek.
- Zonnepark Leveroysedijk (Weert): Kom langs bij het zonnepark van WeertEnergie en ontdek hoe zonne-energie werkt.
- Windpark (Weert): Kom langs bij Windpark Weert, een lokaal initiatief van WeertEnergie. Krijg inzicht hoe het windpark werkt en wat het bijdraagt aan duurzame energie in de regio.
Over de Open Energiedag
De Open Energiedag is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met zes branche-organisaties: NedZero, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie, Geothermie Nederland en HIER. De Open Energiedag is onderdeel van een bredere campagne waarbij producenten van duurzame energie laten zien hoe zij werken aan de energie-opwek van de toekomst: www.daarkrijgjeenergievan.nl
Over de NVDE:
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten voor duurzame energie bij 1.600 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland.
