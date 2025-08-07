Oponthoud of stremming scheepvaart in de regio

WESTERWOLDE, REGIO – Op verschillende plekken is er oponthoud of zelfs stremming voor de scheepvaart.
- Westerwolde: vanwege een (software)defect aan de brug in Klein Ulsda is de Westerwoldse Aa tot nader bericht gestremd.
- Winschoten: de Rensel spoorbrug is gestremd vanwege werkzaamheden Prorail op vrijdag 15 augustus van 15.00 uur tot zaterdag 16 augustus 04.00 uur en vrijdag 22 augustus 15.00 uur tot zaterdag 23 augustus 05.00 uur. Ook de spoorbrug Nieuweschans is gestremd op vrijdag 22 augustus vanaf 15.00 uur tot zaterdag 23 augustus 05.00 uur. Meer informatie: Safetyboat tel. 078-7878234.
- Nieuweschans: op dinsdag 2 september is de brug Nieuweschans over de Westerwolde Aa gestremd van 8.00 tot 12.00 uur.
- Bourtange: per direct is het niet meer mogelijk om met een zelfbedieningssleutel de bruggen op het Ruiten Aa kanaal te bedienen. Er zijn brugbedienaars oproepbaar van 8.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer dat aangegeven wordt bij de Jurjen Ter Borchbrug en de Bourtangersluisbrug. Houd rekening met een aanrijtijd van 30 minuten. In de maanden mei en september wordt de brug op zondag niet bediend. Meer informatie: de heer Benedictus van gemeente Westerwolde, tel: 0599-320220. Ook is men bij de Bourtangersluisbrug bezig een verrotte damwand te vervangen.
- Stadskanaal:
- Vanaf 11 juli tot nader bericht is de Stationsbrug Musselkanaal gestremd.
- Van 9 tot en met 13 juli is het Stadskanaal gestremd bij de Drouwenermondsebrug. Vanaf 14 juli kan scheepvaart weer passeren. Omdat de brug handmatig bediend wordt zijn er wel wachttijden.
- In verband met vervanging van de Drouwenermondsebrug is de vaardiepte max. 1.20 meter.
Meer informatie: de heer T. Pomper, tel. 0599-631631.
- Ter Apel:
- De Ter Apelerbrug (Ruiten Aa-kanaal) is tot nader bericht gestremd vanwege herstelwerkzaamheden.
- per direct is het niet meer mogelijk om met een zelfbedieningssleutel de bruggen op het Ruiten Aa kanaal te bedienen. Er zijn brugbedienaars oproepbaar van 8.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer dat aangegeven wordt bij de Jurjen Ter Borchbrug en de Bourtangersluisbrug. Houd rekening met een aanrijtijd van 30 minuten. Meer informatie: de heer Benedictus van gemeente Westerwolde, tel: 0599-320220.
- Termunterzijldiep: Van 1 oktober 2025 tot en met eind december is de vaarweg gestremd ter hoogte van de Wartumerklap, vanwege werkzaamheden aan de brug in opdracht van de gemeente Eemsdelta. Jachthaven Termunterzijl alleen via zee bereikbaar via Eems vanaf Delfzijl. Meer informatie: Michel Tempels, michel.tempels@eemsdelta.nl.
- Winschoten/Nieuweschans: van 11 augustus tot 23 augustus is de Rensel spoorbrug en de spoorbrug bij Nieuweschans gestremd vanwege werkzaamheden van Prorail. Meer informatie: Safetyboat 078-7878234.
Bron: Waterschap Hunze en Aa’s
Foto’s: Hilvert Huizing
Catharina Glazenburg