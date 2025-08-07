Zeemeerminles in Vlagtwedde: ‘Ze vinden het fantastisch, die staart maakt het helemaal af’

VLAGTWEDDE – In zwembad De Barlage konden kinderen meedoen aan een bijzondere zwemles: zeemeerminzwemmen. Met een kleurrijke staart zwommen ze door het water en na afloop kregen ze een officieel zeemeermindiploma mee naar huis.
De les werd gegeven door Tria Zwerver van ‘Word Zeemeermin’, een zwemschool die al negen jaar door het hele land workshops verzorgt. “Kinderen – jongens én meisjes – vinden het fantastisch. Die staart maakt het helemaal af,” zegt ze lachend. “We zijn hier nu om het team van De Barlage te trainen, zodat zij straks zelf zeemeerminlessen kunnen geven.”
Volgens Zwerver is de populariteit van het zeemeerminzwemmen de afgelopen jaren flink toegenomen. “We zitten altijd vol. Het is spelenderwijs leren zwemmen. En het is ook populair bij volwassenen, bijvoorbeeld als uitje met kinderen of voor een vrijgezellenfeest.”
De eerste lessen in Vlagtwedde worden binnenkort verwacht. Tot die tijd genieten de kinderen nog na – met hun diploma trots onder de arm.
Malou Vos