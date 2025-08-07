Zonnige slotdag Fiets3daagse Sellingen: ruim 150 deelnemers genieten van prachtige routes

SELLINGEN – Vandaag vond de feestelijke afsluiting plaats van de Fiets3daagse in Sellingen. Ruim 150 enthousiaste deelnemers stapten deze week op de pedalen om de mooiste plekjes van Westerwolde en het Duitse grensgebied te verkennen.
De driedaagse fietstocht begon maandag met een prachtige route door het afwisselende landschap van Westerwolde. Dinsdag en woensdag — de inhaaldag — voerde de tocht de deelnemers over de grens naar het schilderachtige Duitse grensgebied. Vandaag, op de slotdag, genoten de fietsers van een bosrijke route rondom Sellingen.
Onderweg was er een gezellige controlepost bij Over den Dijk in Jipsinghuizen, waar alle deelnemers werden getrakteerd op een verkoelend ijsje — een welkome verrassing op deze zomerse dag. Aan het einde van de route ontvingen alle deelnemers een welverdiende medaille als aandenken aan hun sportieve prestatie.
De deelnemers konden kiezen uit twee afstanden: een korte route van circa 15 kilometer en een langere tocht van ongeveer 35 kilometer. Zo was er voor elk wat wils — van recreatieve fietsers tot doorgewinterde kilometervreters.
De Fiets3daagse werd georganiseerd door de Vereniging voor Bevordering van Toerisme (VBT) Sellingen. Zij zorgden niet alleen voor de perfecte organisatie, maar stelden ook de routes samen die de deelnemers door het mooiste van de regio leidden.
Met tevreden deelnemers, schitterende routes was de Fiets3daagse van 2025 opnieuw een groot succes. Op naar volgend jaar!
Foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg