Happen en Trappen in Veendam succesvol van start

VEENDAM – Vanmorgen zijn 200 fietsers van start gegaan voor een fietstocht georganiseerd door Veendam Beweegt, in het kader van het programma Doortrappen, een gezellige en smakelijke fietstocht: Happen en Trappen. Tijdens een route van ruim 30 kilometer kunnen deelnemers onderweg op vier verschillende locaties genieten van een hapje of drankje.
Route en startlocatie
De route van Happen en Trappen werd bij de start uitgedeeld. Starten kon vanaf 10:00 bij het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte. Door gespreid te starten, worden de 4 tussenstops onderweg ontlast en blijft het voor iedereen prettig fietsen en pauzeren.
Bron en foto’s: Peter Panneman
Catharina Glazenburg