Happen en Trappen in Veendam succesvol van start

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 8 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LANGZAAM MEER ZON | VRIJ ZONNIG WEEKEND

Het is een dag met eerst vrij veel bewolking en maar af en toe zon, en in de loop van vanochtend en het begin van de middag is er kans op een drup regen of motregen. Gaandeweg de middag zal de zon wat vaker tevoorschijn komen en de maximumtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west, vanavond is er weinig wind.

Het wordt vanavond ook redelijk helder en door de zwakke wind is er vannacht kans op mistbanken. Het koelt behoorlijk af met minimumtemperaturen van 8 tot 11 graden. Overdag wordt het ‘s middags 24 á 25 graden en het is morgen vrij zonnig met een paar wolkenvelden.

Zondag is er een noordenwind en dat geeft mooi weer met wat stapelwolken, maar nog geen bijzonder warm weer: maximum zondagmiddag rond 24 graden. Na het weekend is er een oostenwind en dat geeft een stijging naar 27 graden op maandag, en tot rond 30 graden op dinsdag en woensdag. Er is dan nog veel zon, maar door de warmte is er midden van de week ook kans op een regen- of onweersbui.