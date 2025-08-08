Hoe zit het met het zwemwater in de regio?

REGIO – Voor en tijdens het zwemseizoen doet het waterschap wekelijkse zwemwatercontroles. Iedere officiële zwemplas wordt iedere twee weken gecontroleerd op blauwalg en bacteriën.
Monsternemers en analisten
De monsternemers doen ter plekke al een eerste beoordeling. De monsters die ze nemen worden vervolgens geanalyseerd in een laboratorium.
Voor de recreatieplassen in het Kemperpark in Bellingwolde, de Veendiepsplassen in Vriescheloo, Plan Zuid Oude Pekela en het Pagedal in Stadskanaal is een waarschuwing van kracht.
Een negatief zwemadvies wordt gegeven voor: Zwemplas Moekesgat Ter Apel, Strand Zuid Oldambtmeer Blauwestad en de zwemplas bij Camping Wedderbergen.
Ga niet zwemmen waar een negatief zwemadvies van kracht is en laat ook je hond daar niet zwemmen.
Actuele zwemwaterinfo
De meest actuele informatie over de zwemplassen vindt u op www.zwemwater.nl .
Catharina Glazenburg
Bron: zwemwater.nl