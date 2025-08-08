Jubilerende Standerdmolen Bourtange hoopt op nieuwe molenaars

BOURTANGE – De Standerdmolen in Bourtange stond vandaag volop in de schijnwerpers. De vestingmolen vierde zijn 45-jarig bestaan met een feestelijke draaidag. Van 10.00 tot 18.00 uur draaiden de wieken, was de molen versierd en vertelden molenaars Hilvert Bossen en Joep Grundemann bezoekers alles over het bijzondere verhaal achter de molen.
De huidige standerdmolen werd in 1980 gebouwd als replica van een 18e-eeuwse molen die ooit op dezelfde plek stond. De oorspronkelijke molen dateerde van rond 1600 en diende de vesting tot circa 1830, waarna hij verhuisde naar Ter Apel. Daar maalde hij tot 1950 graan voor bakkers en boeren. Toen de vesting in 1980 werd gerestaureerd, bleek het goedkoper een replica te bouwen dan de vervallen originele molen terug te halen. Die staat inmiddels nog steeds bij Ter Apel en is daar later gerestaureerd.
Met zijn draaiende wieken is de Standerdmolen niet alleen een blikvanger, maar ook een stukje levend erfgoed. Toch is hij momenteel alleen in het weekend te bezoeken. “Met meer molenaars zou de molen vaker open kunnen,” aldus Bossen. Nieuwe molenaars zijn dan ook van harte welkom.
Malou Vos