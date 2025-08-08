DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Door onbekende oorzaak is gisteravond om half zeven een 49 jarige inwoonster van Bunde met haar Opel Cascada tegen een langs de kant van de Bunderhammrich geparkeerde Mercedes gereden. Beide voertuigen raakten fors beschadigd en moesten worden afgesleept. De automobiliste is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.
Papenburg
Om zes uur gisteravond is op het fietspad langs het Hauptkanal rechts, ter hoogte van nummer 85, een fietsend kind van 10/13 jaar aangereden. Het van links komende slachtoffer werd door de bestuurster van een grijze Mercedes over het hoofd gezien toen zij vanuit een uitrit de weg opdraaide. Het kind kwam ten val en raakte ogenschijnlijk gewond. Na een kort gesprek hebben beide betrokkenen hun weg vervolgd. De politie wil graag in contact komen met het slachtoffertje en eventuele getuigen van de aanrijding. Zij worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/926-0.
Gisteravond is om kwart voor zeven brand in een woning aan de Erste Wiek links in Papenburg ontstaan. Hierbij kwam veel rook vrij. Het vuur, dat vermoedelijk in een oplader van een e-bike ontstond, werd door de bewoner geblust. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de accu naar buiten gebracht en de woning geventileerd. Er is niemand gewond geraakt. De schade wordt op 20.000 euro geschat.
Dörpen
Tussen begin maart en eind juli zijn van een bedrijfsterrein van een afvalverwerker aan de Rüskenweg in Dörpen in totaal 16 containers gestolen. De schade bedraagt 40.000 euro. Getuigen worden verzocht de politie van Dörpen te bellen 04963/918080.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg