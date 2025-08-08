Mixed HockeyClub Daring Veendam 100 jaar!

VEENDAM – Binnen de gemeentegrenzen van Veendam vinden we de oudste hockeyclub van de hele provincie Groningen: MHC Daring. Op zaterdag 13 september viert zij haar eeuwfeest!

Overdag bruist het op de velden rond het clubhuis aan de Ontspanningslaan, waar alle jeugdteams die dag hun thuiswedstrijden spelen.

• ’s Middags van 15.00 – 19.00 is een speciaal programma voor de jeugd, met volop activiteiten op de club. Ook oud-leden en reünisten zijn van harte welkom om bij te kletsen onder genot van een drankje. Verder kan er gekeken worden naar de jubileumwedstrijd van Heren 1 tegen oud-Heren 1. We sluiten af met een gezellige BBQ voor jong en oud.

• ‘s Avonds van 20.00 – 0.00 verplaatsen we het feest naar theater Van Beresteyn, in de zaal van hoofdsponsor Nedmag. Tijdens de feestavond blikken we terug op 100 jaar Daring, met onder andere een bijzondere presentatie van foto- en filmmateriaal, interviews en mooie verhalen die de rijke historie van onze club tot leven brengt. Met (oud-)leden, vrijwilligers, sponsoren en genodigden gaan we genieten van een knallende feestavond, met de band Hollands Verdriet.

Over Daring:

Op 15 september 1925 werd, met name door toedoen van de jurist mr. Evert Jan Bulder, de “Hockeyvereniging Veendam” opgericht. De club wist een veldje te bemachtigen op de plek waar nu de grote parkeerplaats bij het winkelcentrum Promenade is gesitueerd. Het terrein was een onderdeel van het toenmalige sportterrein. De eerste twaalf jaar van haar bestaan werd er op bescheiden schaal en op een vrij laag niveau hockey gespeeld. Dat veranderde echter in 1937 toen de club aspirant lid werd van de Nederlandse Hockeybond.

Het was voorzitter Roelie de Weijs die twee jaar later een plakkaat op de deur van het kleedlokaal spijkerde met de oproep een nieuwe naam voor de vereniging te bedenken. Dit werd uiteindelijk “Daring”, of wel voluit Mix Hockeyclub Daring. De naam werd bedacht door Jenny Kloosterman. De naam Daring is een afgeleide van het Engelse werkwoord “to dare”, wat durven betekent.

In de naoorlogse Jaren ontplooide de club zich door met een jeugdafdeling te starten en een clubblad (Daring Klanken) uit te brengen.

De eerste kleedaccommodatie (1953) en weer later de eerste “echte” kantine (1965) betekenden een grote stap voorwaarts. Begin ’80-jaren verkaste de club naar de huidige locatie aan de Ontspanningslaan in sportpark de Langeleegte. Los van alle sportieve hoogte- en dieptepunten door de jaren heen, was de ingebruikname in 1988 van een kunstgrasveld op het sportpark De Langeleegte een absolute mijlpaal.

Het Heren-I team promoveerde in het seizoen 1999-2000 naar de landelijke overgangsklasse. Zo hoog speelde de vereniging nog niet eerder. Zo moest er worden gespeeld in o.a. Voorburg, Aerdenhout, Bilthoven enz. Na 2 jaar volgende echter degradatie naar de 1e klasse, ook landelijk maar dus een trapje lager. In het seizoen 2017-2018 hebben we een hypermodern waterveld in gebruik genomen.

Helaas heeft de Corona-periode voor een behoorlijke ledenterugval gezorgd. Vooral onder de seniorenteams heeft dit grote gevolgen gehad. Momenteel speelt Daring met een Dames 1 team, een Heren 1 team én een dames 30+ team. De jeugdteams zijn in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd in de competitie. Verder zijn er trainingsmogelijkheden voor senioren en spelen de zogenaamde “benjamins” Funkey Hockey in het hockeyschooltje.

Conclusie; Daring is met zo’n 200 leden bruisend in beweging. Daring blijft vooral een vriendenclub en familieclub. Al sinds 100 jaar lang!

Bron en foto’s: Peter Panneman

Catharina Glazenburg