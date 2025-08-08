Opname kerkdienst vanuit de Baptisten gemeente in Nieuw-Buinen te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 10 augustus zenden we een opname van zondag 13 juli vanuit de Baptisten gemeente in Nieuw-Buinen uit.
Voorganger: dhr. Boelhouwers
Schriftlezing: Vanaf Hooglied vers 1
Thema: “Het lied der liederen”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 10 augustus uitgezonden en maandagavond 11 augustus om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Catharina Glazenburg
Bron: Gert Wubs