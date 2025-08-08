Syriër opgepakt bij grenscontrole Bunde

BUNDE – Vanochtend heeft de politie aan de Duits-Nederlandse grens een 27-jarige Syrische man aangehouden. Hij werd op basis van een internationaal arrestatiebevel gezocht. De man was in Turkije veroordeeld voor moord met voorbedachten rade en moet daar nog zijn resterende gevangenisstraf van acht jaar en negen en een halve maand uitzitten.
De 27-jarige kwam vanochtend Duitsland in een auto met Nederlandse kentekenplaten binnen. In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles werd de wagen rond 6.00 uur bij de controlepost op A 280 op de parkeerplaats Bunderneuland aangehouden en gecontroleerd. Een identiteitscontrole wees uit dat er sinds begin juli 2025 een internationaal arrestatiebevel tegen de 27-jarige liep. Deze was uitgevaardigd door de Turkse justitie. De Syrische man was in Turkije veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor moord met voorbedachten rade, waarvan hij nog zijn resterende gevangenisstraf van acht jaar en negen en een halve maand moet uitzitten.
De man werd vanmiddag aan de Officier van Justitie in Leer voorgeleid, die hem een voorlopige hechtenisbevel uitvaardigde. Hij werd vervolgens overgebracht naar een penitentiaire inrichting. De uitleveringsprocedure loopt nu bij het verantwoordelijke Openbaar Ministerie in Oldenburg.
Bron: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Catharina Glazenburg