Tegelveiling Pieterburen levert €10.101 op voor zeehondenzorg

LAUWERSOOG – Een veiling van tegels uit de oude zeehondenbaden van het voormalige Zeehondencentrum Pieterburen heeft maar liefst €10.101 opgeleverd. De belangstelling kwam grotendeels uit Japan, waar het centrum sinds vorig jaar een ware fanbase heeft opgebouwd dankzij de populaire livestreams van zwemmende zeehonden.



De veiling vond plaats ter gelegenheid van de zogeheten Japanniversary – het eenjarig jubileum van de ongekende populariteit in Japan. Het markeert tegelijk een symbolisch moment: de overgang van meer dan vijftig jaar zeehondengeschiedenis in Pieterburen naar een nieuw hoofdstuk in het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog.



Tegels met nagelkrassen uit Pieterburen

In totaal gingen 45 originele zwembadtegels online onder de hamer. Deze kwamen uit de baden van het voormalige zeehondencentrum in Pieterburen, waar tientallen jaren verzwakte en gewonde zeehonden tijdelijk werden verzorgd tot ze gezond genoeg waren om weer terug te keren naar zee.



Wat de tegels zo bijzonder maakt? De zichtbare krassen van zeehondennagels. Elke kras vertelt een verhaal van een dier dat in dit bad zwom voordat het weer terug kon naar zee. Juist die sporen maakten de tegels tot emotioneel waardevolle objecten voor de fans, die een tastbare herinnering wilden aan hun favoriete zeehonden.



Enorme belangstelling: hoogste bod 505 euro

De belangstelling voor de veiling was overweldigend, met het merendeel van de biedingen afkomstig uit Japan. Daar is sinds vorig jaar een trouwe schare fans ontstaan na het viraal gaan van de livestreams van het centrum. Elke dag wordt er vanuit Japan geschreven, fan art gemaakt, gedoneerd en worden er zeehonden symbolisch geadopteerd.



De tegel die het meeste opbracht, kwam uit het binnenbad van het oude centrum: het bassin waar verweesde grijzezeehondenpups voor het eerst mochten zwemmen. Ook tegels uit het grote Golfbad, beroemd geworden door de 24/7 livestream, ontvingen veel hoge biedingen.



Volledig naar het goede doel

“We zijn overweldigd door de betrokkenheid en ontzettend dankbaar voor alle steun,” zegt Hester de Vries van Zeehondencentrum Pieterburen. “Het is mooi om te zien dat mensen zoveel waarde hechten aan een tastbare herinnering aan de tijd in Pieterburen. Zo’n tegel staat voor de zorg die hun favoriete zeehond daar heeft gekregen, een dier dat nu weer ergens vrij rondzwemt in de Waddenzee. Dat maakt het extra waardevol.”



De volledige opbrengst gaat naar de zeehondenzorg van de nog bestaande Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, nu gevestigd in het WEC. “Steeds meer zeehonden komen door menselijk handelen in een noodsituatie, bijvoorbeeld door verstoring of verstrikking. De zeehondenzorg blijft dus nodig.”



Tweede veilingronde volgt

Binnenkort volgt een tweede veilingronde. Deze was al gepland voordat de eerste veiling online ging. Dan gaan andere memorabilia uit het oude centrum onder de hamer, waaronder originele vlaggen, borden en plattegronden. Ook deze opbrengst komt volledig ten goede aan de zeehondenzorg.

Bron en foto’s: WEC | Zeehondencentrum Pieterburen

Catharina Glazenburg