V.V. Westerwolde viert 70 jarig bestaan

VLAGTWEDDE – Zondag 24 augustus is het precies 70 jaar geleden dat de v.v. Westerwolde werd opgericht.
Het bestuur van de vereniging heeft dan ook gemeend dit heuglijk feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan en is daartoe in contact getreden met Hans Nijland (o.a. oud-directeur van FC Groningen) met de vraag op vrijdag 22 augustus een gezellige avond te verzorgen voor een ieder die bij de vereniging betrokken is. Het is algemeen bekend dat Nijland op onderhoudende manier kan vertellen over zijn imposante carrière en dan met name over zijn 23-jarig directeurschap van FC Groningen. Vele anekdotes zullen deze avond dan ook vast en zeker de revue passeren.
Het bestuur van de vereniging nodigt dan ook graag alle leden, oud-leden, vrijwilligers en sponsoren van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De “viering” van dit 70-jarig jubileum vindt dus plaats op vrijdag 22 augustus in Sportsbar De Dribbel, gevestigd in zwembad De Barlage in Vlagtwedde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Het bestuur vraagt belangstellenden zich op te geven voor deze avond. Dit kan telefonisch of per app via de volgende nummers: 06 – 45 64 09 86 / 06 – 20 29 89 32.
Het bestuur van Westerwolde rekent op een grote belangstelling om zodoende op gepaste manier aandacht te besteden aan deze gedenkwaardige mijlpaal in het bestaan van de vereniging.
Bron: HJ Pleiter
Catharina Glazenburg