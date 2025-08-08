Veel bezoekers en genodigden bij open dag pedicure- en schoonheidssalon Het Beekdal Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Vandaag was er open dag bij pedicure- en schoonheidssalon Het Beekdal aan de Weenderstraat 14 in Jipsinghuizen.
Tijdens deze open dag kwamen veel bezoekers kennis maken met Ilse-Marit Huls. Zij namen een kijkje in haar moderne salon en lieten zich voorlichten over haar werkwijzen en behandelingen.
Vanaf 4 augustus richt Ulse-Marit zich op deskundige en zorgvuldige voetzorg en een klein aantal schoonheidsbehandelingen, zoals lashlifts, browlifts en gezichtsharsen.
Foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg