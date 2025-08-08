Vincent ten Voorde wordt directeur van de EDR

NEDERLAND, DUITSLAND – De Eems Dollard Regio (EDR) krijgt een nieuwe directeur: per 1 oktober 2025 neemt Vincent ten Voorde de leiding van de grensoverschrijdende organisatie op zich. De geboren Nederlander is uitstekend verbonden in de Duits-Nederlandse grensregio en brengt jarenlange ervaring in de grensoverschrijdende samenwerking mee.
Vincent ten Voorde (45) kent de uitdagingen en kansen van de grensregio van dichtbij: de afgelopen jaren werkte hij als concernstrateeg bij de gemeente Coevorden, waar hij actief betrokken was bij belangrijke projecten op het gebied van regionale en grensoverschrijdende samenwerking. Of het nu ging om strategisch advies, het verkrijgen van subsidies of netwerkactiviteiten met Duitse partnergemeenten, ten Voorde speelde een sleutelrol in het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op lokaal niveau. Eerder werkte hij in diverse functies bij de Bundesagentur für Arbeit in Nordhorn, onder andere als persvoorlichter en projectcoördinator voor grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven.
Als tweetalig opgegroeide Nederlander met een Duits-Nederlandse dubbele nationaliteit brengt Vincent ten Voorde niet alleen een sterke culturele verbondenheid met de grensregio mee, maar ook diepgaande kennis van de bestuursstructuren in beide landen. Door zijn eerdere functies heeft hij zich bewogen op het snijvlak van politiek, bestuur en internationale samenwerking. Ook is hij zeer vertrouwd met de subsidiemogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking (Interreg). Dankzij zijn ervaring met netwerken, strategisch denken en zijn kennis van grensoverschrijdende thema’s, beschikt hij over essentiële kwalificaties voor zijn nieuwe rol als directeur van de EDR.
„De EDR staat als geen andere organisatie symbool voor de kansen van grensoverschrijdende samenwerking. Ik kijk ernaar uit om deze ontwikkeling samen met het team, onze leden en samenwerkingspartners verder vorm te geven – met een open blik voor nieuwe impulsen en de vaste wil om verbindingen te versterken!”, aldus ten Voorde.
Vincent ten Voorde zal in december 2025 officieel worden voorgesteld tijdens de ledenraadsvergadering en door de leden in zijn functie worden benoemd. Als ervaren partner voor de grensregio neemt hij dan de leiding van de Eems Dollard Regio (EDR) op zich, die als expertisecentrum de uitwisseling en samenwerking in de grensregio bevordert, altijd met het doel om samen de toekomst vorm te geven.
Bron: EDR
Catharina Glazenburg