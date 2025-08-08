William Ermens exposeert in het Vestingmuseum Oudeschans

OUDESCHANS – Na de zeer succesvolle ‘Harold Kleyn terug in Oost-Groningen’ expositie in de eerste helft van het museumseizoen exposeert nu, tot en met zondag 16 november 2025, William Ermens zijn werk in het Vestingmuseum Oudeschans. De litho’s en houtdrukken van William vormen, in het museum, een zeer fraai en passend, soms verrassend, geheel met de bijzondere vaste archeologische collectie.
William Ermens (1968) maakt sinds 2005 litho’s en houtdrukken. Hij is, naast zijn werk, al geruime tijd actief als graficus. Hij heeft het grafische vak geleerd van verschillende grafici uit Noord-Nederland en maakt zijn werk in zijn werkplaats in de stad Groningen.
Zijn interesse gaat uit naar zowel abstract expressionistisch werk als ook naar wat serieuzere figuratieve onderwerpen. Vaak zijn het onderwerpen uit de natuur en zoekt hij naar humor in zijn werk. De expositie in het Vestingmuseum Oudeschans en in de Pottenkaaste (Voorstraat) is een selectie van zijn vroegere werk, met name litho’s en de recentere houtdrukken. Speciaal voor deze expositie heeft hij 3 houtdrukken gemaakt van de rode brug in Oudeschans.
Litho’s, ook wel steendrukken, zijn ‘vlakdrukken’. Ze worden gemaakt door op een vetgevoelige steen te tekenen. Door de steen vervolgens chemisch te prepareren en met inkt in te rollen, kan een afdruk worden gemaakt. Houtdrukken zijn ‘hoogdrukken’, waarbij uit een dun houten plankje een tekening wordt gegutst. Het hoger, niet weg gegutste deel wordt met inkt ingerold en kan worden afgedrukt. Door middel van een zogeheten reductietechniek kan een meerkleuren afdruk worden gemaakt.
Komt dat zien in het Vestingmuseum Oudeschans (Molenweg 6), dat geopend is op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Bron: Stichting Vesting Oudeschans
Catharina Glazenburg