Woonwagen wordt overgedragen aan Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners

WESTERBORK – Op 26 augustus 2025 vindt de officiële overdracht plaats van de woonwagen bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De woonwagen is in opdracht van het Drents Museum tot stand gekomen en wordt overgedragen aan de Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners, die de woonwagen zullen omvormen tot het Woonwagenmuseum.
Vanaf 16 augustus 2025 is de woonwagen te zien op het voorplein bij het Herinneringscentrum, als onderdeel van het project ‘Volk van de Ventweg’. Voor dit project is in opdracht van het Drents Museum de woonwagen door onder andere studenten gebouwd. Het Herinneringscentrum heeft het Drents Museum geholpen bij de totstandkoming van de woonwagen door financiële ondersteuning te bieden, kennis te delen en verschillende Sinti en Roma te betrekken bij de ontwikkeling van het project.
Woonwagenmuseum Om de woonwagen ook na het project een doel te geven, gaat de Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners de woonwagen ombouwen tot een Woonwagenmuseum. Dit rijdende museum zal vanaf eind 2025 door Nederland reizen, langs onder andere festivals en scholen. Het Woonwagenmuseum bestaat uit een op een klassieke wijze samengestelde woonwagen die ingericht is met moderne, museale elementen.
In de woonwagen kunnen bezoekers audio- en videofragmenten beluisteren en bekijken die verhalen van de woonwagencultuur vertellen. In de woonwagen hangen een aantal interactieve schilderijen en fotolijsten die per standplaats van de woonwagen aangepast worden. Op die wijze wordt bezoekers, vanuit hun eigen context en woonplaats, een ingang geboden in het toen en het nu van de woonwagencultuur. Ook worden in de woonwagen van Het Woonwagenmuseum een aantal bijzondere voorwerpen tentoongesteld, zoals historische geschriften, muziekinstrumenten en kleding die meer vertellen over de leefwijze van reizigers, Sinti en Roma door de eeuwen heen. Houd voor nieuws rondom de opening van het Woonwagenmuseum de website van Herinneringscentrum Kamp Westerbork in de gaten.
Voorzitter van de vereniging en gastsprekers bij Landelijk Steunpunt Gastsprekers, Sabina Achterbergh, zal de woonwagen officieel in ontvangst nemen.
Bron: Kamp Westerbork
Catharina Glazenburg