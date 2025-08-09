VLAGTWEDDE – Animo voor Profile Tyrecenter Heuver Truckrun groot bij zowel chauffeurs als bijrijders
De animo voor de Profile Tyrecenter Veendam Truckrun Vlagtwedde is erg groot bij zowel chauffeurs als bijrijders.
Vanmiddag verzamelden zich weer heel veel trucks op het evenemententerrein in Vlagtwedde.
Zeker meer dan de 165 vooraf ingeschreven deelnemers kwamen aan de start.
Al ver voor de start kwamen de trucks en hun “bijrijders” en genoten van de gezelligheid.
Ook dit keer was er voor ieder wel wat de te doen, de kleinsten vermaakten zich op de springkussens en de trapeze.
Voor de chauffeurs was er een lunch beschikbaar en bij het vertrek was er voor de bijrijders een tasje met lekkers.
Nadat burgemeester Jaap Velema van de Gemeente Westerwolde de aanwezigen toesprak en de Week der Besten 2025 voor geopend verklaarde konden de bijrijders instappen voor een rondrit door het noordelijk deel van de gemeente Westerwolde.
Voor de mindervalide mensen waren drie mogelijkheden gemaakt zodat zij met de hulp van veel vrijwilligers toch een plekje in de cabine van de truck kregen.
Radio Westerwolde deed live verslag van het perfect georganiseerde evenement en sprak met de organisatie en enkele bijrijders.
Geert Smit