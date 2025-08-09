Brandweer rukt uit naar brand in appartementencomplex Winschoten

WINSCHOTEN – De brandweer is vannacht uitgerukt voor een brand in een appartementencomplex aan de Wilhelminasingel in Winschoten.
De brand werd rond kwart voor drie gemeld. Omdat de brand volledig uitslaand was, schaalde Veiligheidsregio Groningen meteen op naar ‘grote brand’. Brandweer Winschoten, Oude Pekela, Veendam, Scheemda en specialisten van brandweer Winsum en Hoogezand kwamen ter plaatse. Er werd een groot watertransport opgezet. Ook kwam naast de hoogwerker van brandweer Winschoten de hoogwerker van brandweer Veendam naar de brand.
Het hele appartementencomplex werd ontruimd. Alle 18 bewoners hebben hun woningen veilig kunnen verlaten. Er is bij deze brand niemand gewond geraakt. Wel is één persoon ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel.
Om iets voor half vier werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Daarna kon de brandweer beginnen met nablussen.
De woningen die niet direct betrokken waren bij de brand worden rond half vijf weer vrijgegeven voor de bewoners om terug te keren. Dit nadat de brandweer CO metingen in alle woningen had gedaan.
De woning waar de brand is ontstaan, is door de brand volledig verwoest en onbewoonbaar. Enkele winkels op de begane grond hebben waterschade opgelopen. Stichting Salvage zal de bewoners en winkeleigenaren bijstaan in de afhandeling van de schade. (Bron: Veiligheidsregio Groningen)
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De brand werd ontdekt door een omwonende. Ze werd wakker van een luid sissend geluid en zag een lichtflits. Toen zij poolshoogte ging nemen zag ze dat er brand in het appartementencomplex was. Ze belde 112 en ging, samen met omwonenden, met een brandblusser het vuur te lijf. Waarschijnlijk is door deze snelle actie erger voorkomen. (Bron: RTV Noord)
Catharina Glazenburg