Eerste week ‘Rondje Zummer’ eindigt in Scheemda

SCHEEMDA – Gisteren eindigde de eerste week van ‘Rondje Zummer’ van RTV Noord in Scheemda.
Van maandag 4 tot en met vrijdag 22 augustus bezoeken verslaggeversduo’s van RTV Noord met een speciale ‘Rondje Zummerboot’ diverse plaatsen in de provincie Groningen. Deze week voeren Joyce Kranenborg en Elwin Baas van Meerwold via het Hoornsemeer, de stad Groningen en Waterhuizen naar het Zuidlaardermeer. Daarna zetten ze koers via Kiel-Windeweer, Annermond en Wildervank naar Veendam. Gisteren eindigde hun vaartocht in Scheemda.
In de haven werden zij door tientallen belangstellenden opgewacht. Zanger Bert Schaap, alias Burdy, zorgde aan boord voor een vrolijke noot.
Maandag stappen Marco Grimmon en Robert Pastoor aan boord. Zij varen van Scheemda via Winschoten naar het Oldambtmeer. Dan gaan zij naar Midwolda, Nieuwolda, Delfzijl en Appingedam om daarna door te varen naar het Schildmeer. Vervolgens varen zij via Lageland naar Meerstad.
Bron: RTV Noord
Foto’s: Ronnie van der Wal
Catharina Glazenburg