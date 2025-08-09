Foto’s van de Profile Tyrecenter Heuver Truckrun op de Schoolstraat in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 9 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | VOLGENDE WEEK WARM

Het wordt een mooi weekend want het is vandaag meestal al vrij zonnig, met af en toe een paar bewolkte momenten. En morgen is er maar heel weinig bewolking. Het is dus ook droog en de temperatuur komt vandaag uit op een maximum van 24 of 25 graden. Daarbij staat er vanmiddag een zwakke tot matige westenwind.

Vanavond valt de wind weg en vannacht is het heel kalm met de vorming van een paar mistbanken. Minimumtemperatuur vannacht rond 14 graden. Morgen stijgt het naar een maximum van 23 of 24 graden en het wordt dus iets minder warm, maar dat komt omdat er morgenmiddag even een noordenwind komt te staan.

Maandag is de wind gedraaid naar het oosten en dan wordt het 27 graden, en met die oostenwind kan het dinsdag 30 graden worden. Een warme dag dus, maar nog niet erg benauwd want er staat dinsdag ook windkracht 3 tot 4.

Woensdag wordt het 30 tot 33 graden en is er wel een regen- of onweersbui mogelijk. Donderdag en vrijdag zijn daarna licht wisselvallig en ietsje minder warm.