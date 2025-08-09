VLAGTWEDDE – Foto’s van de Profile Tyrecenter Heuver Truckrun op de Schoolstraat in Vlagtwedde
Foto’s van de Profile Tyrecenter Heuver Truckrun bij de “decibeltest” op de Schoolstraat in Vlagtwedde.
Al een aantal jaren komen tijdens de truckrun een groep vrienden aan de Schoolstraat bij elkaar en genieten samen van het evenement.
Zij hebben daar ook een eigen decibeltest ingericht, of het officieel ook meetelt in de eindscore is niet bekend.
Foto’s van de Profile Tyrecenter Heuver Truckrun op de Schoolstraat in Vlagtwedde
Foto: Geert Smit
VLAGTWEDDE – Foto’s van de Profile Tyrecenter Heuver Truckrun op de Schoolstraat in Vlagtwedde