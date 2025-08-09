Kleurrijk straatamusement zet centrum Winschoten op stelten

WINSCHOTEN – Winschoten stond vanmiddag letterlijk en figuurlijk op stelten. Twaalf steltentheaterartiesten zorgden voor een spectaculaire middag vol fantasie, kleur en verwondering.
In de winkelstraten troffen bezoekers een bont gezelschap: de statige Grote Meesters, die voorbijgangers omtoverden tot kleurrijke ‘kunstwerken’, de flamboyante Shopping Ladies, keurig geklede Butlers en sierlijke Blauwe Elfjes. Hoog boven het publiek zweefden ook de imposante Hollandse Reuzen en betoverende Zeepaardjes.
De feestelijke middag werd muzikaal omlijst door de Millrose Jazzband, die met swingende live jazzoptredens de vrolijke sfeer compleet maakte.
Het evenement maakte deel uit van het jubileumprogramma Winschoten200, waarin de stad viert dat zij 200 jaar marktrechten bezit.
Foto’s: Anita Meis en Catharina Glazenburg
Catharina Glazenburg