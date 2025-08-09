DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Rond middernacht moest op de B70 tussen Lingen en Meppen een tegemoetkomende automobilist uitwijken toen een bestuurder van een zwarte Skoda Octavia 300 meter na de invoegstrook plotseling naar de linker rijbaan uitweek. Hij wist door hard te remmen en zijn wagen in de berm te sturen een aanrijding te voorkomen. Hij bleef ongedeerd. De politie verzoekt getuigen, of weggebruikers die vannacht ook door deze bestuurder in gevaar zijn gebracht, contact op te nemen met het bureau in Meppen 05931/9490.