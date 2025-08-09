Leden OTMV afdeling Groningen ploegen stoppelveld in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Vandaag hebben leden van de OTMV, afdeling Groningen, een stoppelveld in Nieuwe Pekela geploegd.
Met oldtimer trekkers ploegden leden van de OTMV, afdeling Groningen, vandaag aan de A. Reijnderstraat in Nieuwe Pekela een stoppelveld, met daarop gehakseld stro. Hiermee konden ze zich kwalificeren voor het Groninger Provinciaal Ploegkampioenschap.
De Oude Trekker en Motoren Vereniging is een landelijke Nederlandse vereniging met meer dan 6400 leden, verdeeld over twaalf afdelingen. In september 1979 is de vereniging opgericht met de volgende doelstelling: “De OTMV stelt zich ten doel dat historisch interessante trekkers, landbouwmachines, stationaire motoren en daarbij behorende werktuigen worden verzameld en gerestaureerd”.
Bron: OTMV
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg
Catharina Glazenburg