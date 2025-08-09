Ook op de laatste open dag veel bezoekers bij boerderij Hermans Dijkstra

MIDWOLDA – In deze bouwvakweken opende de prachtige boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda vier dagen lang haar deuren voor bezoekers.
Deze monumentale boerderij, gelegen aan de rand van de Graanrepubliek, ademt geschiedenis. Vrijwel alles is nog authentiek, waardoor je direct teruggaat naar het leven van de welgestelde graanboeren in de 18e eeuw. Bezoekers werden ontvangen door vrijwilligers die, gekleed als boer, meid of knecht, verhalen vertelden over het leven van vroeger.
De boerderij was vier dagen open voor het publiek. Vandaag was de laatste dag. Johannes Velthuis nam er een kijkje en maakte onderstaande reportage.
Catharina Glazenburg